В Москве прошла презентация фильма «Суворовец 1944» Дениса Казанцева

Презентация художественного фильма «Суворовец 1944» режиссера Дениса Казанцева состоялась в кинотеатре Музея Победы на Поклонной горе 23 апреля. Об этом «Культуре» рассказали в пресс-службе MovieStart.





Художественный фильм рассказывает зрителю историю тыла, где трудились советские граждане в Великую Отечественную войну. Главный герой – 13-летний суворовец, который сталкивается с бандой преступников по возвращении с учебы в родное село.





Презентацию фильма посетили председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, тележурналист Игорь Прокопенко, общественные деятели, актеры театра и кино, спортсмены, блогеры, представители СМИ, а также воспитанники военных учебных заведений и многие другие.





«Иного инструмента кроме кино и книг, который позволил бы увести наших детей от социальных сетей, я, наверное, назвать не могу. Низкий поклон создателям фильма», — привели в пресс-службе слова Нины Останиной.





Депутат предложила совместно с Госдумой организовать показы картины в российских регионах.





В день премьеры более чем в 20 регионах РФ также прошел специальный бесплатный киносеанс. Организаторами акции выступили «Роспатриотцентр» и Международный кинофестиваль «Кино на Службе Отечества».









Фото: Пресс-служба MovieStart