На 60-м году жизни скончалась чешская актриса Симона Постлерова

В Чехии на 60-м году жизни скончалась актриса Симона Постлерова. Ее тело было обнаружено в собственной квартире 5 мая.





По информации полиции, причиной смерти Постлеровой стал несчастный случай.





Симона Постлерова дебютировала на сцене Пражского национального театра. Позже она выступала в театре Divadla, снималась в телепроектах «Лабиринт», «Гнев», «Дорога домой» и многих других.





В последние годы Постлерова занималась озвучкой героинь иностранных фильмов.









Фото: pixabay.com