Скончался сыгравший капитана «Титаника» актер Бернард Хилл

Западные СМИ сообщают о смерти британского актера Бернарда Хилла. Он известен благодаря роли капитана в фильме Ствивена Спилберга «Титаник».





Хиллу было 79 лет. Причина смерти актера не уточняется.





Бернард Хилл, помимо того, известен по ролям в трилогии Питера Джексона «Властелин колец», в фильме «Настоящее преступление». Он также выступал на театральной сцене. За свою карьеру Хилл стал обладателем множества профессиональных наград.









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