Скончался сыгравший капитана «Титаника» актер Бернард Хилл

Скончался сыгравший капитана «Титаника» актер Бернард Хилл

06.05.2024

Западные СМИ сообщают о смерти британского актера Бернарда Хилла. Он известен благодаря роли капитана в фильме Ствивена Спилберга «Титаник».

Хиллу было 79 лет. Причина смерти актера не уточняется.

Бернард Хилл, помимо того, известен по ролям в трилогии Питера Джексона «Властелин колец», в фильме «Настоящее преступление». Он также выступал на театральной сцене. За свою карьеру Хилл стал обладателем множества профессиональных наград.


Фото: pixabay.com