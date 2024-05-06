В Турции создали радиопостановку по «Чайке» Антона Чехова

В Турции создали радиопостановку по «Чайке» Антона Чехова

06.05.2024

Турецкая государственная радиостанция TRT Radyo 1 создала радиопостановку по пьесе Антона Чехова «Чайка». Постановка состоит из девяти глав, которые будут выходить в эфир с 6 мая.

Срежиссировала радиопостановку Тильбе Саран. В ее записи приняли участие десять популярных в Турции артистов.

Радиоспектакль «Чайка» стал частью проекта «Завтра позади». В рамках этого проекта авторы знакомят радиослушателей с примерами мировой классической литературы.