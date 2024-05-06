Фильм на осетинском языке «Семь черных бумаг» выйдет в прокат 9 мая

В российский прокат 9 мая выйдет картина режиссера Анатолия Колиева «Семь черных бумаг».



О выходе картины сообщил глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло по итогам встречи с продюсером картины Асланом Сокуровым.



«Кинолента выходит в большой прокат в День Победы 9 мая. Обязательно посмотрю фильм. Присоединяйтесь! Посмотреть художественную ленту можно будет в кинотеатрах Владикавказа. Показы также пройдут в Алагире и Ардоне», — говорится в сообщении Меняйло, опубликованном в Telegram.



Фильм «Семь черных бумаг» на осетинском языке вышел в число номинантов Московского Международного кинофестиваля.



Картина снята по мотивам повести осетинского писателя Михаила Булкаты «Семь черных бумаг».



Главные роли в ленте исполнили актеры Северо-Осетинского государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева, театра юного зрителя «Саби».









Фото: кадр из фильма "Семь черных бумаг"