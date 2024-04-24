Российские артисты остаются востребованными во всех странах мира, необходима дальнейшая работа по усилению и расширению влияния российской культуры в других странах, заявила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.



«Российские артисты и творческие коллективы остаются востребованными во всем мире, несмотря на нападки на русскую культуру в западных странах», — сказала Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минкультуры.



Татьяна Голикова отметила, что в 2023 году был реализован ряд успешных проектов в сфере международного сотрудничества, которое в настоящее время переориентировано на континенты и страны, где любят русскую культуру.



«Необходимо работать над усилением и расширением влияния российской культуры в рамках многосторонних международных площадок в целях формирования образа России как одного из лидеров многополярного мира, продвигать достижения отечественной культуры в рамках российского председательства в международных организациях и объединениях. Реализовывать мероприятия по продвижению русского языка в мире, поддерживать и расширять русскоязычные сообщества в иностранных государствах, повышать интерес к русской культуре», — заявила вице-премьер.









Фото: пресс-служба Минкультуры России