Пианистка Валентина Лисица отправится на гастроли в Латинскую Америку

24.04.2024
Пианистка украинского происхождения Валентина Лисица отправится на гастроли по странам Латинской Америки.
Артистка даст не менее десяти концертов во время тура, передает
ТАСС.
Ранее Валентина Лисица впервые побывала в Ростове-на-Дону с гастролями Донецкого академического симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева.
«Я ездила с концертами в Латинскую Америку и опять поеду, у меня очень обширное турне, это август-сентябрь. Там будет как минимум 10 концертов. Это большая страна, есть города, о которых не знаешь, а там 3 млн жителей. Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и другие. Хотя мне отменили концерт в Буэнос-Айресе, в самом знаковом зале, из-за украинского лобби, они потребовали от мэра города отменить это. Но другие страны открыты, это и Колумбия, и Перу, и Бразилия», — приводит агентство слова музыканта.
Валентина Лисица рассказала, что также получает приглашения выступить в Китае. Она уже побывала с концертами в Южной Африке, Турции.
Фото: пресс-служба Донецкой филармонии