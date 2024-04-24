Абхазский драмтеатр представит «Ловеласа» по Достоевскому на фестивале в Уфе

Коллектив Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанбы представит спектакль «Ловелас» в рамках Международного фестиваля национальных театров «Туганлык» в Башкирии. Об этом рассказали в пресс-службе минкультуры республики.





Спектакль поставлен по мотивам романа Федора Достоевского «Бедные люди». Фестиваль пройдет в год 450-летия основания Уфы с 16 по 23 мая.





«Абхазский госдрамтеатр им. С. Чанбы примет участие в этом фестивале и покажет 21 мая на сцене Башкирского академического театра имени Мажита Гафури спектакль «Ловелас» Валерия Семеновского», — отметили в ведомстве.





Фестиваль «Туганлык» родился в 1991 году по инициативе минкультуры Башкортостана в Уфе. Смотр представляет собой зрелищный праздник сценического искусства республик и стран тюркского мира, которые сохраняют высокую театральную культуру, дружбу и добрососедские отношения, основанные на исторической и культурно-языковой общности.









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