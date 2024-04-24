Макар Кожухов покинул пост заместителя гендиректора Premier

Заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов покинул пост, передает пресс-служба сервиса.



Сообщается, что Кожухов в дальнейшем продолжит работать в качестве независимого продюсера. Сам Кожухов, комментируя кадровые изменения, отметил, что работа в Premier стала для него «прекрасным временем больших открытий, экспериментов, успешных проектов, роста и развития команды».



«Мы вместе с командой вырастили эту компанию до лидера рынка по количеству оригинальных, документальных проектов, но главное — мы получили народную любовь и признание. За годы работы у меня накопились знания и экспертиза, которые хочется реализовать в собственном деле — что я и планирую сделать в будущем», — говорится в заявлении.



В пресс-службе Premier отметили, что новый руководитель направления контентной политики будет объявлен в ближайшее время.



Макар Кожухов являлся замгендиректора Premier с августа 2021 года.





Фото: пресс-служба Premier