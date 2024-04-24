В рамках проекта «Культура для школьников» пройдет акция «Летопись сердец»

В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец».



Акция пройдет с 1 по 15 мая 2024 года, передает пресс-служба Министерства культуры России. В этом году акция посвящена детской литературе и кинофильмам для детей о Великой Отечественной войне.



Участникам акции предлагается написать отзыв на любое понравившееся литературное или кинопроизведение, рекомендуемое на официальной странице проекта, и отправить заявку со своей работой на портал «Культурадляшкольников.РФ». По итогам конкурса будет выбрано 50 наиболее интересных работ, они будут опубликованы на портале.



Акция «Летопись сердец» проводится с целью воспитания гражданственности и патриотизма, развития чувства гордости за свою страну у детей на примере героев литературных произведений и кино о Великой Отечественной войне. Участниками акции в минувшем году стали около 5 тысяч школьников.