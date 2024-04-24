В 2023 году Минкультуры запустило в производство 251 национальный фильм

Об этом на заседании итоговой коллегии ведомства сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Вице-премьер поблагодарила деятелей культуры за выполнение важной миссии по укреплению сплоченности ...
Кожухов в дальнейшем продолжит работать в качестве независимого продюсера.
Выступления состоялись 19 апреля в Абу-Даби и 22 апреля в театре Zabeel в Дубае.
У пианистки запланировано обширное турне по Латинской Америке.
Об этом на заседании итоговой коллегии ведомства сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Вице-премьер поблагодарила деятелей культуры за выполнение важной миссии по укреплению сплоченности ...
Кожухов в дальнейшем продолжит работать в качестве независимого продюсера.
Выступления состоялись 19 апреля в Абу-Даби и 22 апреля в театре Zabeel в Дубае.
У пианистки запланировано обширное турне по Латинской Америке.
Самым дорогим лотом торгов заявлена комедия «Дон Педро Прокодуранте, или Наказанный бездельник» Яков...
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24.04.2024