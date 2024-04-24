В 2023 году Минкультуры запустило в производство 251 национальный фильм

Министерство культуры России в 2023 году запустило в производство 251 национальный фильм, из них 74 анимационных.



Об этом на заседании итоговой коллегии ведомства сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



«В 2023 году при финансовой поддержке Минкультуры было запущено в производство 251 национальный фильм, в том числе 74 анимационных», — сказала Ольга Любимова.



По словам министра, в минувшем году при поддержке министерства было завершено производство 394 национальных фильмов.



Фондом кино оказана поддержка производства 40 новых проектов, создаваемых лидерами отечественного кинопроизводства.









Фото: пресс-служба Минкультуры России