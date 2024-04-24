В 2023 году Минкультуры запустило в производство 251 национальный фильм

24.04.2024

В 2023 году Минкультуры запустило в производство 251 национальный фильм
Министерство культуры России в 2023 году запустило в производство 251 национальный фильм, из них 74 анимационных.

Об этом на заседании итоговой коллегии ведомства сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«В 2023 году при финансовой поддержке Минкультуры было запущено в производство 251 национальный фильм, в том числе 74 анимационных», — сказала Ольга Любимова.

По словам министра, в минувшем году при поддержке министерства было завершено производство 394 национальных фильмов.

Фондом кино оказана поддержка производства 40 новых проектов, создаваемых лидерами отечественного кинопроизводства.


Фото: пресс-служба Минкультуры России