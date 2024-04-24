Продюсер Кудрявцев заявил, что Голливуд лишился своих позиций в России

Возвращение голливудских фильмов в российский прокат не вернет их на прежние позиции. Такое мнение выразил программный директор Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев.





Продюсер в беседе с РИА Новости заявил, что Голливуд лишился своих позиций в России.





«Раньше у нас российское кино имело честную долю на своем собственном рынке — 30 процентов. Сейчас Голливуд ушел, все 100 процентов у нас в руках. Мы можем попробовать что-то сделать с этим прокатом, попробовать предложить зрителям какие-то новые фильмы», — поделился Кудрявцев с агентством.





Продюсер добавил, что у российского зрителя увеличился интерес в том числе к авторскому кино, чьи сборы значительно выросли. Так, фильм «Праведник» Сергея Урсуляка заработал в прокате более 600 миллионов рублей. Картина «Воздух» Алексея Германа – младшего собрала кассу свыше полумиллиарда.









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