Продюсер Кудрявцев заявил, что Голливуд лишился своих позиций в России

24.04.2024
Возвращение голливудских фильмов в российский прокат не вернет их на прежние позиции. Такое мнение выразил программный директор Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев.
Продюсер в беседе с РИА Новости
заявил, что Голливуд лишился своих позиций в России.
«Раньше у нас российское кино имело честную долю на своем собственном рынке — 30 процентов. Сейчас Голливуд ушел, все 100 процентов у нас в руках. Мы можем попробовать что-то сделать с этим прокатом, попробовать предложить зрителям какие-то новые фильмы», — поделился Кудрявцев с агентством.
Продюсер добавил, что у российского зрителя увеличился интерес в том числе к авторскому кино, чьи сборы значительно выросли. Так, фильм «Праведник» Сергея Урсуляка заработал в прокате более 600 миллионов рублей. Картина «Воздух» Алексея Германа – младшего собрала кассу свыше полумиллиарда.
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