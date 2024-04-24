В ОАЭ впервые выступил симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета

В Объединенных Арабских Эмиратах впервые выступил Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Выступления состоялись 19 апреля в Абу-Даби и 22 апреля в театре Zabeel в Дубае.



В программу выступлений вошли сочинения великих русских композиторов: арии из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта» Чайковского, «Симфонические танцы» Рахманинова.



С оркестром на сцену вышли выпускники молодежной оперной программы Большого театра России Давид Посулихин, Эльмира Караханова и Олег Цыбулько.









Фото: пресс-служба Минкультуры России