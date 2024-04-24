Донецкий симфонический оркестр представит программу «Дороги Победы» к 9 Мая

24.04.2024
Донецкий академический симфонический оркестр им. С.С. Прокофьева подготовит программу к 9 Мая, посвященную Дню Победы.
Впервые на сцене Донецкой государственной академической филармонии вместе с коллективом выступят артисты театра и кино из Москвы. Об этом сообщил генеральный директор — художественный руководитель филармонии Александр Парецкий.
По словам худрука, оркестр Донецкой филармонии готовит для донецкой аудитории программу «Дороги Победы» в рамках цикла, который реализует Евразийский союз композиторов. В организации участвует Народный фронт.
«К нам приедут два артиста московских театра и кино. Это будет музыкально-литературная композиция, в которой будет звучать музыка современных композиторов на военно-патриотическую тематику и плюс художественное слово — [прозвучит] поэзия, связанная с Великой Отечественной войной и Великой Победой. Впервые будет этот проект реализован в Донецке», — приводит
слова Парецкого ТАСС.
Художественный руководитель добавил, что артисты из Москвы впервые за долгое время выступят на сцене Донецкой филармонии.
Фото: Pixabay.com