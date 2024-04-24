Леонид Ярмольник опроверг слухи о своей госпитализации

24.04.2024
Актер театра и кино Леонид Ярмольник прокомментировал сообщения о его якобы госпитализации. Артист опроверг такие слухи.
Ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что Ярмольника якобы экстренно госпитализировали вместе с женой.
«Фейк», — сказал актер в беседе с ТАСС
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В сообщениях о «госпитализации» Ярмольника и его супруги Оксаны говорилось, что состояние здоровья пары «начало ухудшаться» несколько дней назад. Актер с женой якобы жаловались на слабость и сильную головную боль.
Однако Леонид Ярмольник продолжает творческую деятельность. Напомним, ранее в прокат вышел фильм с его участием «Летучий корабль». Музыкальная сказка стала экранизацией знаменитого одноименного мультфильма, созданного в Советском Союзе.
Фото: YouTube