Московский аукционный дом выставит на торги коллекцию рисунков княгини Ольги Александровны

Московский аукционный дом выставит на торги коллекцию из 43 акварельных рисунков последней великой княгини Ольги Александровны Романовой.
Общая стоимость коллекции составляет 30 млн рублей, передает пресс-служба аукционного холдинга.
Торги пройдут 14 апреля. В коллекцию вошли 43 акварельных рисунка Ольги Александровны, младшей дочери Александра III, последней княгини Российского императорского дома.
«После Государственного Русского музея это второе крупнейшее в мире собрание ее работ и самое дорогое из когда-либо выходивших на открытый арт-рынок. Его общая стоимость оценивается экспертами в 30 млн рублей, а цены на отдельные акварели варьируются от 500 тыс. до 1,5 млн рублей», — рассказали в пресс-службе аукционного холдинга.
Ранее сообщалось о том, что в Русском музее прошла презентация
коллекции рисунков Ольги Александровны и мемориальных предметов семьи императора Александра III. В коллекцию вошли около 180 работ августейшей художницы и 46 мемориальных предметов.
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