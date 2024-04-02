В Русском музее представили коллекцию рисунков великой княгини Ольги Александровны

В Русском музее показали коллекцию рисунков великой княгини Ольги Александровны и мемориальных предметов семьи императора Александра III, передает пресс-служба учреждения.



В коллекцию, полученную музеем в дар, вошли около 180 работ августейшей художницы и 46 мемориальных предметов.



Коллекция составит в Русском музее первый мемориальный фонд, искусствоведы тщательно изучат рисунки, иконы, фотографии, личные вещи и ювелирные произведения. Позже предметы будут представлены на выставке.



Соглашение о передаче в дар Русскому музею коллекции акварелей великой княгини Ольги Александровны и мемориальных предметов семьи императора Александра III было подписано в ноябре 2023 года в рамках IX Санкт-Петербургского международного форума. Документ подписали министр культуры России Ольга Любимова и генеральный директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.



«Для нас этот дар имеет сакральное значение. Это будет первая мемориальная коллекция со времени основания Русского музея. Мы приняли решение не разделять ее не только в ее мемориальной части, но и в целом — при хранении и изучении нашими научными сотрудниками, искусствоведами в историческом и художественном контексте. Оба контекста для нас важны одинаково, потому что речь идет об Александре III и его семье. Для нас это невероятной важности событие в силу генетической связи Русского музея с Александром III. Напомним, что сам Русский музей стал воплощением его мечты о главной сокровищнице русского искусства в стране и мире», — отметила генеральный директор Русского музея Алла Манилова.









Фото: пресс-служба Русского музея