В российских театрах нашли спектакли по пьесам спонсирующего ВСУ драматурга Олега Михайлова

29.03.2024
В российских театрах продолжают идти постановки драматурга Олега Михайлова, который живет на Украине и финансирует ВСУ, передает Telegram-канал real cultras.
«С начала СВО он призывает все кары небесные на Россию, живописует, как ранят его тонкую душу отзвуки канонады и отключения света, радуется атакам на Белгород и Крымский мост, рассказывает понятные в связи с его добровольным местонахождением версии событий в Буче...» — говорится в сообщении канала.
Отмечается, что несмотря на то, что Михайлов финансирует ВСУ, в российских театрах продолжают ставить его пьесы.
«Где его произведения идут как ни в чем не бывало, с указанием авторства; авторы постановок вроде режиссера Константина Демидова ни капельки не стесняются тегать профиль Михайлова в соцсетях и поздравлять...» — рассказали блогеры.
Отмечается, что в Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре билеты на спектакль Михайлова можно купить по Пушкинской карте.
Ранее в московском «Театре.doc» отменили спектакли
по пьесе признанного в России иноагентом Виктора Шендеровича.
Фото: Pixabay.com