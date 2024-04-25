В Петербурге завершился V международный фестиваль Digital Opera

25.04.2024
Пятый Международный фестиваль современного оперного искусства «Digital Opera Saint-Petersburg / Опера цифровой эпохи» завершился 24 апреля. Гала-концерт «Сказки Пушкина. Жизнь как чудо» прошел на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.
Финалисты конкурса цифровой театральной сценографии и режиссуры Digital Opera Performance представили масштабное мультимедийное шоу. Аккомпанировал им Симфонический оркестр «Таврический» под управлением дирижера Миахила Голикова. В концерте также участвовали солисты петербургских театров.
Первое место на фестивале заняла команда «В синем море». Вторым стал дуэт «Александра Магелатова | Екатерина Зеленская». Третье место заняла команда «Ярослав Францев и Театральная Компания RADI SVETA». Приз зрительских симпатий достался DigitalDream из Ростова-на-Дону.
DigitalOpera Performance реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Фото: Пиар-служба Digital Opera Saint-Petersburg