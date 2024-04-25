Фестиваль «Пикник «Афиши» объявил первую волну артистов.



В 2024 году гостей фестиваля будут ждать три тематические сцены — классическая, посвященная хип-хопу и R’n’B, а также сцена, посвященная локальным инди-звездам и электронной музыке.



Одним из хедлайнеров главной сцены станет Хаски с перформанс-программой. На сцене выступят также мультижанровые экспериментаторы «БАЗАР», Tim Aminov.



Главным гостем хип-хоп-сцены станет FEDUK, он представит эксклюзивную программу. В программе также выступление Boulevard Depo, рэпера Масло Черного Тмина, Эрика Лундмоен, Armich Dose, Nomad Punk, SP4K и других исполнителей.



В числе артистов, которые выступят на третьей сцене в Москве 3 августа, заявлены «Свидание», «Где Фантом?», «тима ищет свет», «Деревянные киты», «Обстоятельства», «Сестры», «Манго Буст».



Во второй день на третью сцену фестиваля поднимутся самые актуальные исполнители электронной музыки: экспериментальный продюсер KУOK, а также совместный перформанс уфимцев «ЛАУД», рэпер КАССЕТА и дуэт The Dawless, сообщили организаторы.



Фестиваль «Пикник «Афиши» пройдет 3 и 4 августа в СК «Лужники» в Москве и 10 и 11 августа — на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова в Санкт-Петербурге. В этом году фестиваль отмечает двадцатилетие.









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