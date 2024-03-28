В Москве отменили спектакль по пьесе Шендеровича*

28.03.2024
В Москве отменили спектакли по пьесе писателя и драматурга Виктора Шендеровича (признан иностранным агентом в РФ).
Спектакли по произведениям Шендеровича планировались в московском «Театре.doc» 27 марта и 4 апреля. Речь идет о спектакле «Сладкое для памяти».
После того, как в Telegram-каналах распространилась информация о предстоящих спектаклях, постановка пропала из афиши театра.
«Автор изначально предоставил театру право безвозмездного исполнения его пьесы, авторские отчисления либо другие формы вознаграждения не предусмотрены ему ни с прежних, ни с текущих спектаклей», — объяснили в театре.
В учреждении сообщили, что спектакль был восстановлен в память о народной артистке России Татьяне Владимировой, которая сыграла в спектакле одну из последних ролей. В театре указали, что постановка отменена «из-за угроз анонимных недоброжелателей».
Деньги за купленные билеты будут возвращены зрителям.
Фото: Pixabay.com
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом в РФ