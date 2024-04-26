Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем главу Российской академии музыки имени Гнесиных Галину Маяровскую.



Глава правительства отметил большой вклад Маяровской в развитие отечественной культуры.



«Вы — яркий, творчески одаренный человек, свою жизнь посвятили служению искусству, внесли большой вклад в отечественную культуру», — говорится в поздравительном сообщении, опубликованном на сайте Кабмина.



Михаил Мишустин отметил, что под руководством Маяровской академия динамично развивается, создаются новые факультеты и кафедры, внедряются новаторские идеи, решения. Благодаря работе Маяровской расширяется международное сотрудничество, культурный обмен, проводятся масштабные мероприятия для студентов из России и других стран.



Глава Кабмина подчеркнул, что выпускники академии Гнесиных становятся лауреатами самых престижных конкурсов, выступают в лучших творческих коллективах на ведущих площадках страны и за рубежом.



Премьер пожелал Маяровской крепкого здоровья и вдохновения.









Фото: Российская академия музыки имени Гнесиных