МХТ имени Чехова представил премьеру спектакля «Стоики»

Премьера спектакля Дениса Азарова «Стоики» по пьесе Дмитрия Данилова состоялась на Малой сцене МХТ имени Чехова. В постановке задействованы Павел Табаков, Мария Фомина, Светлана Колпакова и Александр Усов.





Режиссер отметил, что в пьесе «Стоики» все замерло в каком-то безвременье. По его словам, там нет ни будущего, ни прошлого, а герои живут в постоянной паузе.





«Все, что они начинают, — не имеет логического завершения. Между людьми нет прямого общения, это заложено и в сценографии, и в драматургии. В их мире потерялось что-то человеческое. Мы, конечно, оставляем надежду на возврат к какому-то контакту, стремление людей друг к другу, но в спектакле не отвечаем на вопрос, получится у них это или не получится», — приводит ТАСС комментарий режиссера.





Данилов написал «Стоики» специально для МХТ имени Чехова. В театре отметили, что герои истории живут в «зоне неопределенности», вызванной неким глобальным катаклизмом. Персонажи не в силах ни на что повлиять, а единственное, что им остается, — быть стоиками.









Фото: АГН Москва