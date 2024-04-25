МХТ имени Чехова представил премьеру спектакля «Стоики»

МХТ имени Чехова представил премьеру спектакля «Стоики»

25.04.2024

Премьера спектакля Дениса Азарова «Стоики» по пьесе Дмитрия Данилова состоялась на Малой сцене МХТ имени Чехова. В постановке задействованы Павел Табаков, Мария Фомина, Светлана Колпакова и Александр Усов.

Режиссер отметил, что в пьесе «Стоики» все замерло в каком-то безвременье. По его словам, там нет ни будущего, ни прошлого, а герои живут в постоянной паузе.

«Все, что они начинают, — не имеет логического завершения. Между людьми нет прямого общения, это заложено и в сценографии, и в драматургии. В их мире потерялось что-то человеческое. Мы, конечно, оставляем надежду на возврат к какому-то контакту, стремление людей друг к другу, но в спектакле не отвечаем на вопрос, получится у них это или не получится», — приводит ТАСС комментарий режиссера.

Данилов написал «Стоики» специально для МХТ имени Чехова. В театре отметили, что герои истории живут в «зоне неопределенности», вызванной неким глобальным катаклизмом. Персонажи не в силах ни на что повлиять, а единственное, что им остается, — быть стоиками.


Фото: АГН Москва