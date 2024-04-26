Проект реставрации атомохода «Ленинский комсомол» стал проектом года по версии «Делового Петербурга»

Проект реставрации первой атомной подводной лодки K3 «Ленинский комсомол» стал лауреатом ежегодной премии издания «Деловой Петербург», сообщил в Telegram вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.



Реставрация подводной лодки стала «Проектом года» в туристической сфере.



«Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" (АПЛ К-3)— легендарное судно, с которого началось становление отечественного атомного подводного флота. Более трех десятилетий после списания подводной лодке грозила утилизация. Благодаря проекту по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" "Ленинский комсомол" удалось сохранить и построить вокруг него экспозицию Музея военно-морской славы в Кронштадте», — сообщил Пиотровский.



Вице-губернатор отметил, что на сегодняшний день «Ленинский комсомол» — единственный в мире стометровый подводный атомоход, экспонируемый на суше в крытом помещении.



«Это, действительно, выдающийся проект! Я сам был зимой на этом атомоходе и всем искренне рекомендую экспозицию к посещению. Интересно будет и взрослым, и детям», — добавил Пиотровский.



«Проект года» — бизнес-рейтинг «Делового Петербурга», в который включены самые известные представители петербургского бизнеса, предложившие и успешно реализовавшие идеи в разных отраслях экономики.









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