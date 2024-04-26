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Проект реставрации атомохода «Ленинский комсомол» стал проектом года по версии «Делового Петербурга»

26.04.2024

Проект реставрации атомохода «Ленинский комсомол» стал проектом года по версии «Делового Петербурга»
Проект реставрации первой атомной подводной лодки K3 «Ленинский комсомол» стал лауреатом ежегодной премии издания «Деловой Петербург», сообщил в Telegram вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Реставрация подводной лодки стала «Проектом года» в туристической сфере.

«Атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" (АПЛ К-3)— легендарное судно, с которого началось становление отечественного атомного подводного флота. Более трех десятилетий после списания подводной лодке грозила утилизация. Благодаря проекту по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" "Ленинский комсомол" удалось сохранить и построить вокруг него экспозицию Музея военно-морской славы в Кронштадте», — сообщил Пиотровский.

Вице-губернатор отметил, что на сегодняшний день «Ленинский комсомол» — единственный в мире стометровый подводный атомоход, экспонируемый на суше в крытом помещении.

«Это, действительно, выдающийся проект! Я сам был зимой на этом атомоходе и всем искренне рекомендую экспозицию к посещению. Интересно будет и взрослым, и детям», — добавил Пиотровский.

«Проект года» — бизнес-рейтинг «Делового Петербурга», в который включены самые известные представители петербургского бизнеса, предложившие и успешно реализовавшие идеи в разных отраслях экономики.


Фото: кадр видео