Аудиопроект «Музыка военной поры» появится в открытом доступе 9 мая

Аудиопроект «Музыка военной поры» ко Дню Победы впервые будет открыт 9 мая для прослушивания на официальном сайте Государственного академического симфонического оркестра. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил автор проекта, худрук музыкального коллектива, заслуженный артист России Александр Титов.





По его словам, в годы Великой Отечественной войны все композиторы были на боевом посту и как могли приближали победу. Тогда было написано много музыки, напомнил Титов.





«Причем проходящих сочинений, по крайней мере из того, что мы записали, я не обнаружил. Эту музыку необходимо не просто законсервировать, а чтобы она была доступна широкой публике», — подчеркнул артист.





Идею худрука оркестра поддержало руководство Санкт-Петербурга.





С 2008 года были записаны 23 диска, работа еще идет. В центре антологии место заняли написанные в годы ВОВ симфонии Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна. Проект возрождает и другие имена композиторов, чьи произведения исчезли с концертных афиш. Речь идет о Льве Книппере и Оресте Евлахове, Александре Мосолове и Гаврииле Попове, Юрие Кочурове и Виссарионе Шебалине, Владимире Щербачеве и Леониде Половинкине, Юлиане Крейне.









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