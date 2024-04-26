В России появятся квесты на основе отечественных фильмов

26.04.2024
В России к концу 2024 году будут запущены четыре квеста, основанные на фильмах, пишут «Известия».
По информации издания, один из квестов, предположительно, будет посвящен франшизе «Майор Гром».
Сообщается, что депутаты высказали слова поддержки таким проектам и пообещали организаторам квестов по российским фильмам льготы и субсидии, после того как сами квесты будут законодательно закреплены.
По мнению представителя международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимира Жиганова, квесты на основе российских фильмов могут стать следующим шагом в развитии кинематографа и привлечения аудитории.
Компания в 2024 году планирует запустить четыре новых квеста, один из которых будет связан с российским кинопроектом, релиз которого состоится в мае. Осенью компания также планирует открыть еще три игры по отечественным фильмам.
Фото: кадр из фильма "Майор Гром"