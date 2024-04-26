В России появятся квесты на основе отечественных фильмов

По информации издания, один из квестов, предположительно, будет посвящен франшизе «Майор Гром».Сообщается, что депутаты высказали слова поддержки таким проектам и пообещали организаторам квестов по российским фильмам льготы и субсидии, после того как сами квесты будут законодательно закреплены.По мнению представителя международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимира Жиганова, квесты на основе российских фильмов могут стать следующим шагом в развитии кинематографа и привлечения аудитории.Компания в 2024 году планирует запустить четыре новых квеста, один из которых будет связан с российским кинопроектом, релиз которого состоится в мае. Осенью компания также планирует открыть еще три игры по отечественным фильмам.