Артисты Севастополя представят лучшие постановки на сцене Волковского театра в Ярославле

Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского представит на сцене в Ярославле свои лучшие спектакли. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе учреждения.





Артисты из Севастополя выйдут на сцену Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова в рамках обменных гастролей, которые состоятся с 26 по 29 июня. Представители театра уточнили ТАСС программу.





«26 июня «Севастопольский вальс», героико-романтическая музыкальная история, 27 июня - Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита», 28 июня - Федор Достоевский «Бесы», 29 июня Александр Островский «Лес»», — сообщили в пресс-службе.





Волковский театр является первым русским профессиональным театром, основанным в 1750 году. Коллектив с 26 по 29 июня представит этно-рок спектакль «От Некрасова до Некрасова», комедии «Неаполитанские каникулы» и «Предстоящее событие», «Весы» по пьесе Евгения Гришковца. Возможность обменных гастролей появилась благодаря Росконцерту, Минкультуры России и федеральной программе «Большие гастроли».









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