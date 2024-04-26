В Мариинском отметят 75 лет со дня мировой премьеры балета «Медный всадник»

В Мариинском театре пройдет серия показов спектакля «Медный всадник».



В этом году исполняется 75 лет со дня мировой премьеры балета Рейнгольда Глиэра.



Показы спектакля в постановке Юрия Смекалова пройдут 28, 29 апреля и 1 мая, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.



В главных партиях выйдут звезды балетной труппы Виктория Терешкина, Владимир Шкляров, Тимур Аскеров, Рената Шакирова, Оксана Скорик, Александр Сергеев и многие другие.



Перед спектаклем в день первого показа пройдет творческая встреча с участием наследников композитора Олега и Ирины Глиэр, и.о. руководителя балетной труппы Мариинского театра Юрия Фатеева, художника-постановщика Андрея Севбо, хореографа-постановщика Юрия Смекалова.









Фото: Наташа Разина/пресс-служба Мариинского театра