В Петербурге стартовал всероссийский конкурс исполнителей на струнных инструментах

В Санкт-Петербурге стартует четвертый всероссийский открытый конкурс исполнителей на струнных народных инструментах имени Александра Шалова.



Первым событием конкурса станет праздничный концерт при участии солистов и коллективов из разных городов России, сообщила директор конкурса, заслуженная артистка РФ, заведующая кафедрой струнных народных инструментов Санкт-Петербургской консерватории Наталья Шкребко.



По словам руководителя, на конкурс поступило 110 заявок по трем номинациям — балалайка, домра и гусли.



«Рады, что к нам приезжают представители из разных регионов и круг участников расширяется. В этом году на конкурсе выступят и музыканты белорусской исполнительской школы из Гомеля, Минска и Могилева. Победителей ждут подарки, в том числе и музыкальные инструменты от мастеров», — приводит агентство ТАСС слова директора.



Конкурс будет проходить в два тура. Победители конкурса будут объявлены 1 мая.









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