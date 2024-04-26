Приморское отделение Русского географического общества получило в дар редкие фотографии

По словам председателя отделения Русского географического общества Алексея Буякова, основная часть фотографий была снята японским фотографом Мори. На фотографиях запечатлены здания, принадлежащие на разных этапах торговому дому «Кунст и Альберс».«Эти фотографии, судя по всему, вывез кто-то из служащих в Германию, они были куплены в апреле 2022 года на аукционе в Дюссельдорфе Максимом Рыбалко, и только в марте этого года было принято решение о безвозмездном дарении в архив Приморского краевого отделения Русского географического общества», — приводит агентство слова Буякова.