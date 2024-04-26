Приморское отделение Русского географического общества получило в дар редкие фотографии

26.04.2024
Приморскому краевому отделению Русского географического общество передали в дар коллекцию уникальных, ранее не публиковавшихся фотографий, представляющих новые факты об истории Владивостока, передает ТАСС.
По словам председателя отделения Русского географического общества Алексея Буякова, основная часть фотографий была снята японским фотографом Мори. На фотографиях запечатлены здания, принадлежащие на разных этапах торговому дому «Кунст и Альберс».
«Эти фотографии, судя по всему, вывез кто-то из служащих в Германию, они были куплены в апреле 2022 года на аукционе в Дюссельдорфе Максимом Рыбалко, и только в марте этого года было принято решение о безвозмездном дарении в архив Приморского краевого отделения Русского географического общества», — приводит агентство слова Буякова.
Отмечается, что с фотографиями будет проведена серьезная научная работа.
Максим Рыбалко выразил уверенность, что работа позволит открыть множество неизвестных фактов из истории города и пересмотреть то, что уже известно.