В Уфе в один день не стало двух поэтов

Два поэта и близких друга скончались в Уфе с разницей в несколько часов. Речь идет о 37-летнем Михаиле Кривошееве и 51-летнем Вадиме Богданове.





Директор литературного журнала «Бельские просторы» Светлана Чураева сообщила о кончине поэтов. Кривошеев выпустил два сборника стихов. Автор также известен как ученый биолог, он был заведующим зоологического музея в УУНиТ.





Богданов являлся членом Союза писателей России. Поэт также написал романы «Если бы судьбой была я…» совместно со Светланой Чураевой и «Книгу Небытия», книги стихов «Если бы я был…». Участвовал во II и III форумах молодых писателей России в 2002 и 2003 годах.





«Сегодня черный день уфимской литературы», — заявил редактор литературного журнала «Истоки» Айдар Хусаинов.





Причины ухода поэтов не уточняются. В Институте природы и человека УУНиТ назвали смерть Кривошеева тяжелым ударом.









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