Французский композитор и пианист Николя Челоро получил российское гражданство

Композитор и пианист из Франции Николя Челоро получил российское гражданство.



Музыкант более года проживает в России. О предоставлении Челоро российского гражданства сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.



«Новым гражданином нашей страны стал известный композитор и пианист из Франции Николя Челоро. Музыкант уже более года проживает в России вместе со своей супругой», — сказала Волк.



Представитель МВД добавила, что Николя Челоро выступал на ведущих концертных площадках более чем в 20 странах. С момента переезда в Россию артист принял участие в 30 концертах, в том числе в Донецкой Народной Республике.



Ирина Волк отметила, что Челоро с гордостью говорит о том, что судьба его тесно связана с Россией — страной с огромным культурным наследием.









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