В Вологде сводный оркестр Мариинского и Большого театров открыл Пасхальный фестиваль

Сводный оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева открыл Пасхальный фестиваль в Вологде. Об этом в Telegram-канале рассказал врио губернатора области Георгий Филимонов.





Глава региона уточнил, что в Вологде стартовала гастрольная программа XXIII Московского Пасхального фестиваля. Впервые на сцене Вологодской драмы выступил сводный оркестр Мариинского и Большого театров.





«Очень почетно и знаково то, что в этом году фестиваль открывается именно у нас, в Вологде. В нем примут участие и наши вологодские творческие коллективы», — написал губернатор.





Начальник департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский уточнил, что, несмотря на разгар рабочего дня, зал был переполнен. Вологодский драматический театр считается крупнейшей концертной площадкой в городе.









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