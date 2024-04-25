Более 120 произведений церковного искусства XVI-XX веков представили на выставке в Рязани

Выставка произведений церковного искусства XVI-XX веков открылась в Рязани. В экспозицию вошло более 120 работ, уточнили в пресс-службе Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.





Выставочный проект «История русской святости» посвящен образам русских святых, которые прославились своими духовными подвигами, передает ТАСС





«От равноапостольного князя Владимира Святославича, принявшего христианскую веру и крестившего Русь в X веке, до преподобного Серафима Саровского, канонизированного в 1903 году при последнем русском императоре Николае II», — говорится в сообщении.





Ознакомиться с экспозицией можно будет до 13 августа. Зрителям представлены более 120 предметов русского церковного искусства XVI — начала XX века из собрания Музея имени Андрея Рублева. В экспозицию вошли иконы, гравюры, предметы декоративно-прикладного искусства.









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