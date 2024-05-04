Первый Евразийский фестиваль колыбельной культуры состоится в Туве

Первый Евразийский фестиваль колыбельной культуры «Колыбель моя. Кавай» пройдет в Туве с 6 по 8 июля, сообщили в Республиканском центре народного творчества и досуга.





Для участия приглашены представители стран ближнего зарубежья, а также мастера — изготовители колыбелей со всей России. Основная задача фестиваля — создание условий для сохранения и популяризации традиций, связанных с культурой семьи, детства, родительства; демонстрация этнического культурного многообразия народов Евразии на единой площадке; возрождение и передача молодому поколению знаний о традиционной колыбели и технологии ее изготовления.





В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по изготовлению колыбелей, выставка старинных колыбелей и оберегов, некоторым из которых более ста лет.





Фестиваль организуется в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». В рамках фестиваля Республиканский центр народного творчества и досуга выходит с инициативой по приданию тувинской традиционной колыбели — кавай статуса «Этнокультурное достояние Республики Тыва» как особого священного предмета, символа семьи, родительства и детства.