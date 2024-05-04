К 9 мая в Санкт-Петербурге подготовлена интересная и насыщенная программа

В День Победы 9 мая жителей и гостей Петербурга приглашают на концерты, выставки, а также спектакли, рассказывающие о войне, сообщил в своем Телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.





Традиционно в 10.00 начнется парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Ленинградского военного округа на Дворцовой площади.





А в 15.00 там состоится праздничный концерт «Песни, победившие войну». В программе примут участие авторы-исполнители и творческие коллективы которые неоднократно посещали с творческими выступлениями военнослужащих на передовой СВО.





Кроме того, в Петербурге в период с 9 по 12 мая можно посетить более сотни различных экскурсий, в том числе тематических, разработанных специально ко Дню Победы, написал Борис Пиотровский.





Маршруты посвящены героическим страницам истории нашей страны. Например, трехдневный тур «День Победы» познакомит с достопримечательностями Петергофа и Кронштадта, а также предусматривает посещение крейсера «Аврора» и прогулку на теплоходе.





Маршрут «Праздник Победы в Санкт-Петербурге» рассчитан на четыре дня и включает обзорные экскурсии по городу и пригородам, поездку в Выборг и отдельную экскурсию о блокадном Ленинграде с посещением Пискаревского мемориала. Оба тура разработаны для семейной аудитории и учитывают запросы разных возрастов.





Кроме того, для самостоятельной прогулки по Северной столице на официальном туристском портале Visit Petersburg есть подборка военно-исторических маршрутов протяженностью от четырех до восьмидесяти километров, по-разному раскрывающих тему Ленинграда в годы Великой Отечественной.









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