В Кировске ЛНР отремонтируют обелиск Славы

Специалистами региона-шефа города Кировска ЛНР — Иркутской области — проводятся работы по реставрации главного патриотического символа: памятника в честь 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.





Как сообщает Телеграм-канал Минстроя России, на объекте выполнены работы по демонтажу гранитной плитки и бетонного основания, а также усиление основания в виде фундамента и монолитной плиты.





В планах — реставрация монумента, облицовка мрамором, установка памятной плиты и звезды с Вечным огнем.





Ранее газета «Культура» сообщала, что почти 200 объектов культурного наследия на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) признают памятниками культурного наследия РФ.