В Санкт-Петербурге открылись выставки скульпторов второй половины XX века

Четыре новые выставки, представляющие знаковых мастеров Ленинграда — Петербурга и демонстрирующие масштаб творческих поисков в отечественном искусстве второй половины прошлого столетия, открылись в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков, сообщает ТАСС.





На одной из выставок представлены работы скульптора Константина Симуна (1934-2019), автора монумента «Разорванное кольцо», ставшего символом подвига жителей и защитников Ленинграда в блокаду. Выставка произведений Симуна приурочена к 90-летию со дня рождения скульптора. На ней демонстрируется ряд никогда прежде не выставлявшихся экспериментальных работ, в основном созданных им в период после переезда в США в 1988 году по личным обстоятельствам.





Выставка «Отцы и дети» знакомит с известной династией Натаревичей и Вайнманов. Живописец Михаил Натаревич (1907-1979) входил в число ведущих мастеров, определивших облик ленинградской художественной школы конца 50-70-х годов XX века. В экспозиции представлены жанровые сцены и портреты 60-70-х годов, считающиеся наиболее интересным и плодотворным периодом его творчества.





Выставка «Мифологическая сюита» приурочена к 75-летию известного петербургского графика Татьяны Леоновой (родилась в 1949).





Во дворе музея представлены работы одного из самых ярких ленинградских скульпторов второй половины ХХ века Льва Сморгона (родился 1929), в этом году отмечающего 95-летие.





Выставки открыты до 30 июня 2024 года. Их также можно будет посетить в «Ночь музеев» 18 мая (музей будет работать до 6 утра). Программа включает авторские экскурсии, семейные мастер-классы, арт-медиации и кинопоказы.









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