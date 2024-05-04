Открылся отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр сезонов 2024–2026 годов, сообщает телеграм-канал Министерства культуры РФ.





Он проводится до 10 июля.





Принять участие могут талантливые музыканты от 10 лет до 21 года по специальностям: скрипка, альт, виолончель, контрабас, гобой, флейта, кларнет, фагот, валторна, труба, тромбон, туба, ударные инструменты, арфа.





Прослушивания первого тура отбора пройдут как в онлайн-формате, так и очно. Подробнее на сайте





Как ранее сообщала газета «Культура», Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета получил статус государственного бюджетного учреждения культуры.





Среди основных задач учреждения — выявление талантливых артистов на ранних этапах профессионального становления, привлечение одаренных молодых музыкантов к участию в творческих мероприятиях.









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