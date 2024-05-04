Театр Маяковского отметит 90-летие Леонида Хейфеца творческим вечером

Народному артисту России, режиссеру Леониду Хейфецу 4 мая исполнилось бы 90 лет. В Театре им. Маяковского, где мастер работал с 1998 по 2022 год, дату отметят сразу несколькими событиями.





Как сообщает « Российская газета », 4 мая, в день рождения мастера, ГИТИС и Театр Маяковского на Малой сцене проведут встречу, посвященную памяти Леонида Хейфеца. Вместе с учениками и друзьями вспомнят легендарного режиссера, поделятся историями о жизни и профессии. Также, начиная с этого дня, в Театре Маяковского будет открыта выставка, посвященная режиссеру.





В текущем репертуаре «Маяковки» идут пять спектаклей в постановке Леонида Хейфеца: «Не все коту масленица» Александра Островского, «Цена» и «Все мои сыновья» Артура Миллера, «Отцы и сыновья» Брайана Фрила и «Пигмалион» Бернарда Шоу.









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