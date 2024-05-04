В Дагестане проходит международный конкурс-пленэр «Танец горных вершин»

Около 250 учащихся художественных школ из 11 российских регионов и Белоруссии стали участниками международного конкурса-пленэра «Танец горных вершин», который проходит в Дагестане, сообщает ТАСС.





В этом году конкурс получил статус международного, большинство участников — учащиеся художественных школ и школ искусств, самому младшему из них пять лет.





На открытии выступили местные танцевальные и музыкальные коллективы, а художники Дагестанского художественного училища имени М.А. Джемала провели мастер-класс для участников. В программе — пленэры в нескольких локациях города, в Дербенте и в Сулакском каньоне. Завершится конкурс театральным представлением в Дагестанском государственном театре кукол.





Конкурс организован Международным союзом педагогов-художников совместно с Дагестанским художественным училищем имени М.А. Джемала, Детской художественной школой города Каспийска, Новокаякентской детской школой искусств и Дагестанским региональным отделением Национальной родительской ассоциации.









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