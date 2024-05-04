В Петергофском дворце прозвучат сочинения французских композиторов

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова даст концерт в Белом зале Большого Петергофского дворца, сообщает «Российская газета».





Музыканты исполнят композиции по нотному тексту, изображенному на двух панно Дубового кабинета Петра Великого.





Дубовый кабинет является старейшим интерьером Большого дворца, созданным в первой четверти XVIII века. Из четырнадцати дубовых панелей отделки комнаты — восемь подлинные. Оформление настенных панно символизирует главные достижения правления Петра Великого, а изображенные на дубовых стенах мелодии прославляют первого императора России.





В создании кабинета участвовал французский декоратор интерьера и резчик по дереву Николя Пино. В качестве нотного текста для изображения в своей работе он выбрал два музыкальных фрагмента из пролога к опере «Роланд» придворного композитора короля Франции Людовика XIV Жана Батиста Люлли.





В программе концерта будут также сочинения выдающихся французских композиторов эпохи рококо — Луи Николя Клерамбо, Жака Оттетера и Франсуа Франкера.









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