В новый Национальный центр Виктора Астафьева раскупили все экскурсии

Интерес посетителей к новому Национальному центру имени писателя Виктора Астафьева, который открылся 1 мая, большой, экскурсии на майские праздники раскуплены, сообщила заведующая мемориальным комплексом писателя в Овсянке в Красноярском крае Екатерина Борисенко.





По ее словам, Национальный центр проводит одну экскурсию в час для группы в 25 человек с 10 утра до 18:30. На майские праздники есть заявки на экскурсии на каждый час. Остались лишь единичные места на одного-двух человек.





Более того, жители других регионов страны бронируют посещение центра на октябрь, передает ТАСС





Крупнейший в России Национальный центр Виктора Астафьева торжественно открылся в деревне Овсянке под Красноярском в день 100-летия писателя, 1 мая 2024 года. В трехэтажном здании центра разместилась большая интерактивная экспозиция, конференц-зал, детский центр, сувенирный магазин, буфет. В экспозиции представлены рукописи произведений писателя «Прокляты и убиты», «Пастух и пастушка», «Перевал», а также его личные документы и вещи.









Фото: скриншот Youtube