В Петербурге подтопило Михайловский театр

На сцене Михайловского театра в Петербурге 4 мая произошла значительная протечка, сообщает телеграм-канал театра.





«Сегодня в связи с нештатным срабатыванием системы пожаротушения произошел выброс воды на сценический комплекс. Все последствия аварии устранены, но для того, чтобы просушить все оборудование и коммуникации и провести полное тестирование сценического комплекса, требуется время», — говорится в сообщении.





По этой причине отменены 4 и 5 мая спектакли «Баядерка» и «Конек-Горбунок» в 13 и 18 часов.





Возврат средств за билеты будет произведен автоматически.





В театре принесли извинения за доставленные неудобства.









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