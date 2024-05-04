Почти полмиллиона книг забронировали пользователи сервиса «Библиотеки Москвы»

В апреле проекту «Библиотеки Москвы» исполнилось три года. Его запуск стал важным этапом цифровизации всей библиотечной сети столицы, сообщает телеграм-канал департамента культуры столицы.





Востребованность сервиса постоянно растет, отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина. В первом квартале текущего года горожане забронировали издания около 72 тысяч раз — это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023-го.





Среди книг, которые чаще всего бронируют пользователи всех возрастов, «Волшебное кольцо» Андрея Платонова, «Три товарища» Эриха Марии Ремарка, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса.

Популярны среди читателей до 18 лет «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Обломов» Ивана Гончарова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова.





Выбор читателей от 18 до 35 лет: «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Мартин Иден» Джека Лондона, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.





Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно оформить единый читательский билет (ЕЧБ) в библиотеке или на mos.ru.









Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»