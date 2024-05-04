В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина к его 80-летию

Концерт, посвященный 80-летию барда и композитора Сергея Никитина, 13 июня в московском Центре авторской песни отменен.





«Концерт отменяется, купленные билеты можно сдать», — говорится в афише мероприятий Центра авторской песни. Причина отмены не уточняется.





Как напоминает « Коммерсант », в апреле движение «Сорок сороков» попросило проверить Сергея Никитина и его супругу Татьяну на содействие терроризму и соответствие статусу иностранных агентов. В заявлении общественников, направленном в Минюст, утверждалось, что артисты причастны к финансированию ВСУ. Сергей и Татьяна Никитина назвали эту информацию злонамеренной клеветой.





Сергей и Татьяна Никитины — авторы и исполнители песен к фильмам «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С легким паром!», мюзиклу «Али-Баба и сорок разбойников», мультфильмам «Большой секрет для маленькой компании», «Сказка о потерянном времени».









Фото: скриншот Youtube