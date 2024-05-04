Российские коллективы «Хор Турецкого» и Soprano дали концерт в Берлине

Концерт российских коллективов «Хор Турецкого» и Soprano прошел 3 мая в Берлине в рамках международной музыкальной акции «Песни Победы», сообщает ТАСС.





Выступление пришли послушать не только соотечественники, ветераны, сотрудники и члены семей посольств стран СНГ в ФРГ, но и увлекающиеся российской культурой жители Берлина. Свободных мест в зале практически не было.





В Берлине артисты представили международный проект Unity songs. По словам самих исполнителей, в программу вошли песни дружбы, мира и взаимопонимания на разных языках.





Для зрителей прозвучали романсы, а также песни военных лет. Среди них — романсы «Дорогой длинною», «Соловей», песни «От зари до зари», «Течет река Волга», «Подмосковные вечера», «Катюша» и многие другие. В конце вечера арт-группы исполнили песню «День Победы».





Проект Unity songs существует шесть лет. За это время песни услышали более 47 тыс. зрителей в странах СНГ, государствах Латинской Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и США.









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