Российские коллективы «Хор Турецкого» и Soprano дали концерт в Берлине

04.05.2024

Российские коллективы «Хор Турецкого» и Soprano дали концерт в Берлине
Концерт российских коллективов «Хор Турецкого» и Soprano прошел 3 мая в Берлине в рамках международной музыкальной акции «Песни Победы», сообщает ТАСС.

Выступление пришли послушать не только соотечественники, ветераны, сотрудники и члены семей посольств стран СНГ в ФРГ, но и увлекающиеся российской культурой жители Берлина. Свободных мест в зале практически не было. 

В Берлине артисты представили международный проект Unity songs. По словам самих исполнителей, в программу вошли песни дружбы, мира и взаимопонимания на разных языках. 

Для зрителей прозвучали романсы, а также песни военных лет. Среди них — романсы «Дорогой длинною», «Соловей», песни «От зари до зари», «Течет река Волга», «Подмосковные вечера», «Катюша» и многие другие. В конце вечера арт-группы исполнили песню «День Победы». 

Проект Unity songs существует шесть лет. За это время песни услышали более 47 тыс. зрителей в странах СНГ, государствах Латинской Америки, Европы, Юго-Восточной Азии и США.


Фото: Pixabay.com