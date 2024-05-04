Видеоролики российских фильмов включены в номинации Golden Trailer Awards

Премия в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards, которая ежегодно вручается в США, объявила претендентов на награды за этот год, среди которых оказалось несколько российских проектов.





Как сообщает Бюллетень кинопрокатчика , трейлеры фильмов «Майор Гром: игра» и «Сто лет тому вперед» включены в две номинации — «Лучший зарубежный экшн» и «Лучший зарубежный саундтрек». В последней с ними также будет соревноваться еще один отечественный проект — видеоролик young-adult-фэнтези «Самая большая луна».





Ролики сказок «Летучий корабль» и «Волшебник изумрудного города», в свою очередь, были отмечены упоминанием в категории «Лучший зарубежный семейный фильм/анимация». Промо фантастического триллера «Человек ниоткуда» оказалось в номинации «Лучший зарубежный триллер», а ролик сериала «Эпидемия» — в категории «Самый оригинальный зарубежный трейлер».





Премия также отметила ТВ-споты нескольких российских телеканалов и стриминговых сервисов. В их числе — ролики ТНТ4, ТВ-3, «Пятницы!» и «Триколора».





Лауреаты 23-й Golden Trailer Awards будут объявлены 30 мая.









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