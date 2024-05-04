4 мая исполняется 110 лет со дня рождения композитора Марка Фрадкина, сообщает Телеграм-канал Министерства культуры России.





Песни на его музыку звучат в советских фильмах, их напевают наши родители. Эти мелодии попадают прямо в сердце.





Марк с детства обладал абсолютным музыкальным слухом, пробовал сочинять стихи. Работал инженером, но увлекся театром и даже стал актером Минского ТЮЗа. Там-то и начал писать песни к спектаклям.





Его называли самородком и выдающимся мелодистом, который рассказывал о важных вещах музыкальным языком.





Одноклассниках. Телеграм-канал Минкультуры РФ собрал плейлист песен на музыку Марка Фрадкина во ВКонтакте









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