В Вологде воссоздадут Александровский бал 200-летней давности

Приезд императора Александра I в Вологду и Александровский бал, прошедший в октябре 1824 года, воссоздадут в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике в ходе предстоящей «Ночи музеев» 18 мая, сообщил руководитель общественной организации «Академия балов» Борис Чирьев.





По его словам, проект организован на средства Фонда президентских грантов.





Это театрально-хореографическое действо, созданное на основе архивных данных. В этом году исполняется 200 лет с момента приезда императора в Вологду, где он пробыл три дня, и это было большое событие для всей Вологодской губернии, передает ТАСС





В Вологодском архиве сохранились документы, которые зафиксировали приезд императора и приготовления к нему. Согласно архивным данным, император посетил Вологду 15-18 октября 1824 года в рамках большого путешествия по северным губерниям империи. Бал был дан на следующий день после приезда государя в Доме дворянского собрания 1780-х годов постройки. Дом является объектом культурного наследия федерального значения, в нем располагается Вологодская филармония имени Валерия Гаврилина.





Александровский бал с историческими танцами состоится на площади перед архимандричьими кельями Кирилло-Белозерского монастыря. В представлении на полтора часа задействуют более 60 человек разных возрастов, самым старшим — за 80. Все мужчины будут в мундирах, женщины — в платьях в стилистике того времени, с веерами и перчатками.





Фото: скриншот Youtube